https://news.day.az/world/1851141.html Трамп пригрозил Ирану возобновлением военной операции Соединенные Штаты возобновят военную операцию против Ирана, если не получат все, что хотят. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии TF1/LC1. "Если мы не получим 100 процентов того, что хотим, то совершенно точно (вернемся к военной операции)", - пригрозил Трамп.
Трамп пригрозил Ирану возобновлением военной операции
Соединенные Штаты возобновят военную операцию против Ирана, если не получат все, что хотят.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии TF1/LC1.
"Если мы не получим 100 процентов того, что хотим, то совершенно точно (вернемся к военной операции)", - пригрозил Трамп.
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