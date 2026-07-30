https://news.day.az/world/1851153.html РЖД ответили на заявление Армении Российские железные дороги" (РЖД) ответили на заявления Армении по железнодорожной концессии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава холдинга Олег Белозеров.

РЖД ответили на заявление Армении

В мире, 30 июля 2026 23:32 (UTC +04:00) 24 010
РЖД ответили на заявление Армении

Российские железные дороги" (РЖД) ответили на заявления Армении по железнодорожной концессии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава холдинга Олег Белозеров.

По его словам, РЖД с удивлением и недоумением узнали из прессы о заявлении армянской стороны касательно требований о возможном взимании платежа за аренду железных дорог Армении.

"Необходимо отметить, что российская сторона в лице ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" и его единственного акционера ОАО "РЖД" последовательно и в полном объеме исполняют взятые на себя обязательства в рамках концессионного договора от 2008 года", - сказал он.

Белозеров отметил, что концессия дала Армении современную железную дорогу, освободив бюджет республики от затрат на ее восстановление и содержание. Кроме того, вся прибыль шла на развитие железной дороги, а дивиденды акционеру никогда не выплачивались.

Инвестиции из средств РЖД и доходов "Южно-кавказской железной дороги" (ЮКЖД) составили с 2008 года по 2025 год около $396,3 млн, что в полном объеме подтверждено документами. ЮКЖД является одним из наиболее значимых и крупных национальных работодателей. "Двум с половиной тысячам сотрудников регулярно индексируется заработная плата, очередное повышение реализовано 1 апреля 2026 г.", - добавил он.

Кроме того, устранение последствий разлива реки Дебед на железные дороги в Армении профинансировали из Резервного фонда РФ. В 2021 году в Армению поставили 27 новых вагонов производства АО "Трансмашхолдинг", также в течение ряда лет было куплено четыре новых электропоезда ЭП2Д.

РЖД намерены придерживаться концессионного договора. "И если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения его условий, мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций", - уточнил Белозеров.

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