https://news.day.az/officialchronicle/1851171.html Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата - ФОТО - ВИДЕО 31 июля в городе Чолпон-Ата состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Кыргызстане.

Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата - ФОТО - ВИДЕО

Официальная хроника, 31 июля 2026 07:55 (UTC +04:00) 10 438
Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата

31 июля в городе Чолпон-Ата состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Кыргызстане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Кыргызстана, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Кыргызстана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствовал кыргызских солдат.

Президенты обошли строй почетного караула.

Представители государства и правительства Кыргызстана были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации - Президенту Садыру Жапарову.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентами.

Главы государств сделали официальное фото.

  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
  • Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата
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