Автор: Акпер Гасанов

Реакция официального Баку на заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции была ожидаемо жёсткой и логически выверенной. Попытки поставить под сомнение решения национальной судебной системы Азербайджана в очередной раз поднимают вопрос о границах допустимого во внешнеполитической риторике и о том, где заканчивается "забота о гражданине" и начинается попытка давления на суверенное государство.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде четко обозначил позицию: уголовное дело в отношении гражданина Франции Мартина Райана было расследовано в полном соответствии с национальным законодательством, а судебные решения, первой и апелляционной инстанций, приняты на основании представленных доказательств и в рамках действующего права. Ключевой момент здесь - именно правовая процедура. В отличие от политических заявлений, которые зачастую строятся на интерпретациях, судебные решения опираются на доказательную базу, исследованную в установленном законом порядке.

Особое внимание в заявлении Баку заслуживает напоминание о том, что представители посольства Франции присутствовали на всех судебных заседаниях. Это обстоятельство принципиально. Оно означает, что французская сторона имела возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом процесса: слышать доводы обвинения и защиты, видеть представление доказательств, оценивать соблюдение процессуальных норм.

Иными словами, речь идет не о закрытом разбирательстве, а о процессе, который проходил при дипломатическом наблюдении. В такой ситуации заявления о "непрозрачности" или "несправедливости" выглядят, мягко говоря, спорно. И уж совершенно пошло и неуместно звучат обобщенные политические оценки со стороны Франции. Это и есть главный предмет разногласий: Баку говорит о праве и процедуре, Париж - о политической интерпретации.

Не менее важен и принцип взаимности. В международной практике государства традиционно крайне чувствительно относятся к вопросам национальной безопасности. Обвинения в шпионаже - одна из самых серьёзных категорий уголовных дел, и практически во всех странах они рассматриваются максимально строго. Франция здесь не является исключением.

Французская судебная система регулярно рассматривает дела, связанные с передачей чувствительной информации иностранным государствам, и приговоры по таким делам отличаются жесткостью. Париж последовательно демонстрирует, что вопросы безопасности и разведывательной деятельности находятся в зоне нулевой терпимости. Именно поэтому позиция французского внешнеполитического ведомства в данном случае вызывает вопросы.

Если сама Франция исходит из принципа строгого наказания за подобные преступления, то на каком основании она ожидает иного подхода от другого государства? Возникает ощущение двойных стандартов: то, что внутри страны считается нормой правоприменения, во внешнем контуре внезапно объявляется "проблемой". О-ля-ля, мадам и месье! Это слишком даже для вас.

Отдельного внимания заслуживает и более широкий политический контекст. Отношения между Парижем и Баку в последние годы трудно назвать бесконфликтными. Франция неоднократно выступала с заявлениями и инициативами, которые в Азербайджане обоснованно воспринимались как недружественные и предвзятые. Углубюляться в дебри этой темы не хочу - слишком уж она объемна.

Но очевидно же, что на этом фоне резкая реакция французской стороны по делу Райана выглядит не как изолированный эпизод, а как часть более широкой линии поведения. В Баку это воспринимается именно как продолжение политического давления, облеченного в форму "правозащитной риторики". И это несмотря на то, что Азербайджан последовательно апеллирует к базовым принципам международного права: суверенитету, невмешательству во внутренние дела и уважению к национальным судебным институтам!

Но в Париже делают вид, что не понимают - это та основа, на которой строится взаимодействие государств, независимо от уровня политических разногласий. В противном случае возникает опасный прецедент: любое государство получает возможность оспаривать решения судов другой страны, если они затрагивают его граждан. Это прямой путь к эрозии международно-правовых норм.

Так что история с Мартином Райаном показывает, насколько тонкой может быть грань между дипломатической защитой гражданина и вмешательством во внутренние дела другого государства. И в данном случае Баку ясно дает понять: эта грань не должна быть пересечена. И финальный вывод здесь достаточно очевиден. Можно спорить о политике, оценках и риторике. Но есть фундаментальные принципы, без которых международные отношения превращаются в хаос. Один из них - уважение к судебному суверенитету. И на фоне того, что французская сторона предпочитает политические заявления, позиция Баку выглядит не только жесткой, но и обоснованной.