Иран ударил по объектам США в Бахрейне - ВИДЕО

Армия Ирана нанесла удары по объектам критической инфраструктуры военной базы США Шейх-Иса в Бахрейне.

"На двадцать шестом этапе операции ударные беспилотники Армии Ирана нанесли удары по электрогенераторам, навигационной системе, а также административным и тыловым зданиям армии США на базе Шейх Иса в Бахрейне", - говорится в заявлении армейской пресс-службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Очередной виток эскалации американо-иранского конфликта начался 8 июля.