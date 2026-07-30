https://news.day.az/world/1851144.html Иран ударил по объектам США в Бахрейне - ВИДЕО Армия Ирана нанесла удары по объектам критической инфраструктуры военной базы США Шейх-Иса в Бахрейне.
Иран ударил по объектам США в Бахрейне - ВИДЕО
Армия Ирана нанесла удары по объектам критической инфраструктуры военной базы США Шейх-Иса в Бахрейне.
"На двадцать шестом этапе операции ударные беспилотники Армии Ирана нанесли удары по электрогенераторам, навигационной системе, а также административным и тыловым зданиям армии США на базе Шейх Иса в Бахрейне", - говорится в заявлении армейской пресс-службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Очередной виток эскалации американо-иранского конфликта начался 8 июля.
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