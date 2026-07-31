https://news.day.az/society/1851155.html Убийство в Баку - подозреваемый задержан В четверг, 30 июля, около 20:00 на территории Хатаинского района Баку произошло убийство. Как передает Day.Az, Сабир Джамалов (1987 г.р.) на почве конфликта нанес ножевые ранения Орхану Юсубову (1991 г.р.). От полученных травм последний скончался.
Убийство в Баку - подозреваемый задержан
В четверг, 30 июля, около 20:00 на территории Хатаинского района Баку произошло убийство.
Как передает Day.Az, Сабир Джамалов (1987 г.р.) на почве конфликта нанес ножевые ранения Орхану Юсубову (1991 г.р.).
От полученных травм последний скончался.
После случившегося С.Джамалов скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.
По данному факту проводится расследование.
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