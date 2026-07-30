Власти Австралии подали в суд на Telegram

Австралийский регулятор в сфере кибербезопасности eSafety Commissioner подал иск в Федеральный суд против мессенджера Telegram, обвинив платформу в сохранении видео с массовыми расстрелами в открытом доступе на протяжении нескольких недель после жалоб пользователей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Age со ссылкой на заявление комиссара Джули Инман Грант.

Иск подан против Telegram FZ-LLC (ОАЭ) и Telegram Messenger Inc (Британские Виргинские острова). Это первый случай, когда eSafety Commissioner использует полномочия по борьбе с незаконным контентом, введенные год назад. Министр связи Австралии Аника Уэллс заявила, что правительство поддерживает действия регулятора.

По данным регулятора, в ходе длившегося больше года расследования было установлено, что Telegram не удалял материалы, связанные с терроризмом, до трех недель с момента получения уведомлений, не блокировал распространявшие их аккаунты и каналы, а также не использовал системы обнаружения известного запрещенного контента.

В качестве примера приводятся видеоролики с прямой трансляцией стрельбы в мечетях Крайстчерча в 2019 году и в Буффало в 2022 году.

"Ни одна платформа не стоит выше закона", - заявила Инман Грант.

По ее словам, Австралийская организация разведки и безопасности (ASIO) предупредила о террористической угрозе и рисках радикализации в интернете.

В Telegram отвергли обвинения и заявили, что будут оспаривать их в суде. Представитель компании Реми Вон подчеркнул, что усилия мессенджера по борьбе с терроризмом хорошо задокументированы, но не ответил на вопросы о сроках удаления материалов, использовании автоматического распознавания контента или уведомлении пользователей о результатах жалоб.