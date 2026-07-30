https://news.day.az/world/1851137.html Завершился первый тур голосования за нового генсека ООН В Совбезе ООН прошел первый раунд предварительного голосования за кандидатов на пост нового генсека, однако его результаты не будут освещаться публично.

Завершился первый тур голосования за нового генсека ООН

В мире, 30 июля 2026 21:50 (UTC +04:00) 660
Завершился первый тур голосования за нового генсека ООН

В Совбезе ООН прошел первый раунд предварительного голосования за кандидатов на пост нового генсека, однако его результаты не будут освещаться публично.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил постпред председательствующей Демократической Республики Конго Зенон Нгай Муконго, сообщается на сайте международной организации.

"Идея заключается в том, чтобы держать все в секрете, и в то же время мы хотим прозрачности и эффективности, но мы не хотим спекуляций на эту тему", - отметил он.

Кандидаты на пост генсека будут проинформированы о результатах голосования через постоянных представителей своих стран.

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