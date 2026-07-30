В США опровергли сообщения о сбитых истребителях

Американские самолеты не пострадали в результате недавних ударов Ирана по американским объектам на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Ни одно воздушное судно США не было уничтожено или повреждено в результате недавних попыток нападения Ирана. Все ракеты и беспилотники были перехвачены либо не смогли достигнуть целей", - говорится в сообщении на странице командования в X.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о том, что Иран нанес удары по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании и уничтожил три истребителя F-35, еще три самолета получили серьезные повреждения.