Лига Европы: "Карабах" уступил ЦСКА в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

00:38

"Карабах" завершил выступление во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА, уступив софийскому ЦСКА в серии пенальти.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, ответный матч в Софии, как и первая встреча в Баку, завершился без забитых мячей - 0:0. Команды не сумели открыть счет ни в основное, ни в дополнительное время, поэтому победитель определялся в серии послематчевых пенальти.

В серии одиннадцатиметровых точнее оказались футболисты болгарского клуба, одержавшие победу со счетом 5:4.

Таким образом, ЦСКА вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль). "Карабах" же продолжит еврокубковую кампанию в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, где его соперником станет киевское "Динамо".

23:59

ЦСКА и "Карабах" не выявили победителя в основное время.

Командам предстоит сыграть два дополнительных тайма по 15 минут.

23:07

Стартовал второй тайм матча ЦСКА - "Карабах".

После первых 45 минут счет не открыт - 0:0.

22:01

Стартовал ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы ЦСКА - "Карабах".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит в Софии.