В двух провинциях Турции продолжаются сильные лесные пожары - ВИДЕО

В турецких провинциях Айдын и Балыкесир продолжаются лесные пожары.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

По словам министра, работы по тушению лесных пожаров, продолжающихся в районах Чине провинции Айдын и Гёмеч провинции Балыкесир, ведутся непрерывно.

Он добавил, что лесные пожары в провинциях Мугла, Анталья и Мерсин полностью взяты под контроль.

Отметим, что за последние сутки в Турции было зарегистрировано в общей сложности 169 лесных пожаров. Из них 163 полностью взяты под контроль.