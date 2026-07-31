https://news.day.az/world/1851160.html В двух провинциях Турции продолжаются сильные лесные пожары - ВИДЕО В турецких провинциях Айдын и Балыкесир продолжаются лесные пожары. Как передает Day.Az, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. По словам министра, работы по тушению лесных пожаров, продолжающихся в районах Чине провинции Айдын и Гёмеч провинции Балыкесир, ведутся непрерывно.
В двух провинциях Турции продолжаются сильные лесные пожары - ВИДЕО
В турецких провинциях Айдын и Балыкесир продолжаются лесные пожары.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.
По словам министра, работы по тушению лесных пожаров, продолжающихся в районах Чине провинции Айдын и Гёмеч провинции Балыкесир, ведутся непрерывно.
Он добавил, что лесные пожары в провинциях Мугла, Анталья и Мерсин полностью взяты под контроль.
Отметим, что за последние сутки в Турции было зарегистрировано в общей сложности 169 лесных пожаров. Из них 163 полностью взяты под контроль.
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