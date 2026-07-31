https://news.day.az/officialchronicle/1851180.html Кыргызстан и Азербайджан вступают в новый этап развития двустороннего взаимодействия - Садыр Жапаров Кыргызстан и Азербайджан вступают в новый этап развития двустороннего взаимодействия. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Садыр Жапаров на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата.
Кыргызстан и Азербайджан вступают в новый этап развития двустороннего взаимодействия - Садыр Жапаров
Кыргызстан и Азербайджан вступают в новый этап развития двустороннего взаимодействия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Садыр Жапаров на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата.
Глава государства Кыргызстана отметил, что это взаимодействие основано на прочном фундаменте дружбы и обоюдного уважения. "Между Кыргызстаном и Азербайджаном нет нерешенных вопросов, которые могли бы препятствовать развитию нашего стратегического партнерства. Напротив, сложилась атмосфера полного доверия и открытости, позволяющая уверенно двигаться вперед", - подчеркнул он.
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