В городе Чолпон-Ата состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Кыргызстана в формате «один на один» - ФОТО - ВИДЕО

31 июля в городе Чолпон-Ата состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым в формате "один на один".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.