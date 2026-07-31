https://news.day.az/officialchronicle/1851172.html В городе Чолпон-Ата состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Кыргызстана в формате «один на один» - ФОТО - ВИДЕО 31 июля в городе Чолпон-Ата состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым в формате "один на один". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В городе Чолпон-Ата состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Кыргызстана в формате «один на один» - ФОТО - ВИДЕО
31 июля в городе Чолпон-Ата состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым в формате "один на один".
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