https://news.day.az/officialchronicle/1851179.html Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей - Садыр Жапаров Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовная близость. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Садыр Жапаров на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата. "Наши ценности находят отражение и в богатом культурном наследии двух народов.
Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей - Садыр Жапаров
Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовная близость.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Садыр Жапаров на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата.
"Наши ценности находят отражение и в богатом культурном наследии двух народов. Как мудро отмечал великий Низами Гянджеви: "Каждый обретенный друг является даром небес". С особой гордостью хотел бы отметить, что Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей", - отметил глава государства Кыргызстана.
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