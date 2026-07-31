Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей - Садыр Жапаров

Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовная близость.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Садыр Жапаров на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата.

"Наши ценности находят отражение и в богатом культурном наследии двух народов. Как мудро отмечал великий Низами Гянджеви: "Каждый обретенный друг является даром небес". С особой гордостью хотел бы отметить, что Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей", - отметил глава государства Кыргызстана.