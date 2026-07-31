https://news.day.az/officialchronicle/1851177.html Президент Ильхам Алиев: Мы приняли решение об увеличении средств Кыргызско-азербайджанского фонда Принято решение об увеличении средств Кыргызско-азербайджанского фонда развития. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата. "Я рад, что Кыргызско-азербайджанский фонд успешно функционирует.
Президент Ильхам Алиев: Мы приняли решение об увеличении средств Кыргызско-азербайджанского фонда
Принято решение об увеличении средств Кыргызско-азербайджанского фонда развития.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата.
"Я рад, что Кыргызско-азербайджанский фонд успешно функционирует. Мы приняли решение об увеличении средств фонда, и уже реализуется несколько проектов. Я уверен, что по мере развития деятельности фонда количество проектов будет расти. Это будет служить общим целям".
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