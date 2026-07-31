Президент Ильхам Алиев: Мы приняли решение об увеличении средств Кыргызско-азербайджанского фонда

Принято решение об увеличении средств Кыргызско-азербайджанского фонда развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата.

"Я рад, что Кыргызско-азербайджанский фонд успешно функционирует. Мы приняли решение об увеличении средств фонда, и уже реализуется несколько проектов. Я уверен, что по мере развития деятельности фонда количество проектов будет расти. Это будет служить общим целям".