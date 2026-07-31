https://news.day.az/officialchronicle/1851175.html Президент Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата глава нашего государства сказал:
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата глава нашего государства, в частности, сказал:
"Я хотел бы также выразить благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Школа, которую мы с Вами вместе открыли в Агдамском регионе, носит имя Манаса, и там уже обучаются дети. Эта школа - еще один символ нашего братства, а также навсегда останется памятником единства наших народов. Это ценят не только жители Карабаха, но и всего Азербайджана".
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