https://news.day.az/officialchronicle/1851175.html Президент Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата глава нашего государства сказал:

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха

Официальная хроника, 31 июля 2026 08:09 (UTC +04:00) 9 026
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата глава нашего государства, в частности, сказал:

"Я хотел бы также выразить благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Школа, которую мы с Вами вместе открыли в Агдамском регионе, носит имя Манаса, и там уже обучаются дети. Эта школа - еще один символ нашего братства, а также навсегда останется памятником единства наших народов. Это ценят не только жители Карабаха, но и всего Азербайджана".

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