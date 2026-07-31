Премьер Венгрии заявил о приближении энергетического кризиса

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о приближении энергетического кризиса в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пост об этом он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

Причиной станет впервые за 44 года полная остановка всей атомной электростанции (АЭС) "Пакш" из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае.

"С понедельника (3 августа) может возникнуть ситуация энергетического кризиса", - пояснил Мадьяр.

Мадьяр также отметил, что для предотвращения более серьезных последствий потребуются скоординированные действия и самоконтроль. Власти страны НАТО рассчитывают на каждого жителя.