https://news.day.az/world/1851165.html Премьер Венгрии заявил о приближении энергетического кризиса Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о приближении энергетического кризиса в стране. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пост об этом он опубликовал на своей странице в социальной сети Х. Причиной станет впервые за 44 года полная остановка всей атомной электростанции (АЭС) "Пакш" из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае.
Премьер Венгрии заявил о приближении энергетического кризиса
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о приближении энергетического кризиса в стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пост об этом он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.
Причиной станет впервые за 44 года полная остановка всей атомной электростанции (АЭС) "Пакш" из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае.
"С понедельника (3 августа) может возникнуть ситуация энергетического кризиса", - пояснил Мадьяр.
Мадьяр также отметил, что для предотвращения более серьезных последствий потребуются скоординированные действия и самоконтроль. Власти страны НАТО рассчитывают на каждого жителя.
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