ХАМАС могут разоружить

Вашингтонская администрация полагает, что представители радикального палестинского движения ХАМАС вскоре подпишут соглашение, предусматривающее разоружение его формирований.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский портал Axios.

По словам его источников, Белый дом и созданный по инициативе США Совет мира "считают, что ХАМАС может в ближайшие дни подписать соглашение о начале разоружения и демилитаризации сектора Газа". Как отмечается в публикации, это "стало бы значительным прорывом с точки зрения реализации мирного плана" по сектору Газа, предложенного США.

Совет мира, а также посредники из числа представителей Египта, Катара и Турции уже в течение нескольких месяцев ведут переговоры с ХАМАС "о демилитаризации сектора Газа" и передаче власти в анклаве технократическому комитету, утверждается в материале. Также в нем говорится, что ХАМАС "сопротивляется разоружению". США и Совет мира рассчитывают, что "усиление внешнего давления и усугубляющийся финансовый кризис в ХАМАС" могут подтолкнуть движение к "принятию соглашения".

Как утверждают источники, проходящие в Египте переговоры "вступили в заключительную стадию". В материале подчеркивается, что представители Катара, Турции и Египта "оказывали сильное давление" на ХАМАС, добиваясь от него подписания соглашения. По версии портала, представители Ирана рекомендуют ХАМАС не спешить с этим и выиграть время.

Из материала следует, что обсуждаемые договоренности предусматривают отказ формирований ХАМАС от "тяжелых и легких вооружений в период от шести до восьми месяцев". Кроме того, предполагается, что движение "предоставит карты имеющихся сетей тоннелей, объектов по производству и хранению вооружений".

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.