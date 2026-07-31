Более 40 стран обсудили создание морской оборонительной коалиции

Представители 43 государств приняли участие в состоявшемся в Эр-Рияде заседании начальников генеральных штабов и военных представителей, посвященном инициативе Саудовской Аравии по созданию многонациональной морской оборонительной коалиции для защиты международного судоходства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство обороны королевства.

Как говорится в заявлении, на встрече присутствовали начальники штабов и их представители из 43 стран, а также делегация Европейского союза. Всего приглашения были направлены представителям 51 государства и международной организации. Часть участников присоединилась к заседанию в очном формате, часть - по видеосвязи. По данным ведомства, участники обсудили "растущие угрозы морской безопасности, включая нападения на торговые суда, энергетические танкеры и морскую инфраструктуру", которые создают риски для безопасности судоходства, устойчивости глобальных цепочек поставок и мировой экономики. Кроме того, на встрече рассмотрели проект устава будущей коалиции, ее организационную структуру, систему командования и управления, механизмы работы и дальнейшие этапы формирования. Предполагается, что объединение будет действовать в Баб-эль-Мандебском проливе, Красном море и Аденском заливе. Участники также обсудили учредительные положения инициативы, предусматривающие, что Саудовская Аравия станет государством-учредителем и руководителем коалиции, а также разместит на своей территории ее штаб-квартиру.

По итогам встречи военные представители договорились продолжить работу над созданием коалиции, включая завершение подготовки ее устава, организационной структуры и механизмов функционирования, чтобы в дальнейшем подписать учредительный документ и официально запустить объединение. Совместное заявление в поддержку проекта подписали 14 государств: Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Пакистан, Турция, Египет, Иордания, Йемен, Бангладеш, Нигерия, Судан, Джибути и Сомали. При этом, как подчеркнули в министерстве, ряд других стран также "выразили поддержку инициативе и продолжают внутренние процедуры, необходимые для присоединения к совместному заявлению".