Президент Таджикистана предложил построить в ЦА крупный НПЗ

Таджикистан предлагает строительство в регионе Центральной Азии крупного нефтеперерабатывающего завода с привлечением новейших технологий.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на неформальной Консультативной встрече "Центральная Азия - Азербайджан" в городе Чолпон-Ата Кыргызстана, передает Day.Az.

"На предыдущем саммите мы сделали особый акцент на принятии конкретных мер по развитию сотрудничества во всех направлениях сотрудничества. Подчеркиваю готовность нашей страны к продолжению совместных усилий по их практической реализации. Таджикистан всегда был и остается последовательным сторонником прагматичного и взаимовыгодного подхода к важным вопросам региональной повестки. Известно, что напряженная ситуация, которая складывается сегодня на региональных и мировых энергетических рынках, напрямую затрагивает и наши интересы. В этой связи хочу расширенно остановиться на вопросе энергетической безопасности, одного из ключевых факторов устойчивого развития. Данную проблематику я ранее затрагивал на наших предыдущих встречах. Давайте мы все вместе с учетом реалий серьезно подумаем об этом актуальном вопросе. В плане конкретики предлагаю поручить нашим профильным ведомствам проработать вопрос строительства в регионе крупного нефтеперерабатывающего завода с привлечением новейших технологий", - заявил он.

Рахмон отметил, что при этом, конечно же, в первую очередь должны быть учтены внутренние потребности стран-региона в критически важных видах нефтепродуктов.