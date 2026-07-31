https://news.day.az/world/1851208.html КСИР заявил об ударе по базе США в Кувейте - ВИДЕО КСИР Ирана поразил ангары с истребителями, системы спутниковой связи и склады с оборудованием на американской базе Ахмед аль-Джабер в Кувейте. Как передает Day.Az, видео распространилось в сети.
КСИР заявил об ударе по базе США в Кувейте - ВИДЕО
КСИР Ирана поразил ангары с истребителями, системы спутниковой связи и склады с оборудованием на американской базе Ахмед аль-Джабер в Кувейте.
Как передает Day.Az, видео распространилось в сети.
В Тегеране заявили, что база играет ключевую роль в американских воздушных и разведывательных операциях, а также является важным логистическим узлом, обеспечивающим поддержку сил США в регионе.
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