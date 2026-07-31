КСИР заявил об ударе по базе США в Кувейте - ВИДЕО

КСИР Ирана поразил ангары с истребителями, системы спутниковой связи и склады с оборудованием на американской базе Ахмед аль-Джабер в Кувейте.

Как передает Day.Az, видео распространилось в сети.

В Тегеране заявили, что база играет ключевую роль в американских воздушных и разведывательных операциях, а также является важным логистическим узлом, обеспечивающим поддержку сил США в регионе.