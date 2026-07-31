На этом маршруте обновляются автобусы

С 1 августа на регулярном автобусном маршруте №135, соединяющем город Хырдалан со станцией метро "Мемар Аджеми", будут обновлены автобусы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в целях повышения качества пассажирских перевозок дизельные автобусы, эксплуатируемые на линии, будут заменены на большие автобусы марки Iveco, оснащенные технологией CNG (компримированный природный газ).

Отмечается, что оплата проезда на маршруте будет осуществляться только в безналичной форме. Стоимость проезда составит 0,60 маната.