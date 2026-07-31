Гюльханым Ширинова поборется за "бронзу" ЧМ U17 - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская гюлешчи Гюльханым Ширинова проведет схватку за "бронзу" чемпионата мира среди спортсменов до 17 лет в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающая в весовой категории до 40 кг спортсменка поборется за медаль сегодня в вечерней сессии.

Другая представительница Азербайджана Фатима Байрамова завершила выступление на турнире. В утешительной схватке весовой категории до 53 кг она уступила венгерке Марии Житовоз со счетом 0:2.

Чемпионат мира проходит на Национальной гимнастической арене. В соревнованиях участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан на турнире представляют 29 спортсменов.

11:49

Азербайджанская спортсменка Гюльханым Ширинова проведет схватку за "бронзу" чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающая в весовой категории до 40 кг спортсменка победила в утешительной встрече представительницу Монголии Аззаю Баттулгу со счетом 10:0.

Ширинова поборется за медаль сегодня в вечерней сессии.

Чемпионат мира проходит на Национальной гимнастической арене. В соревнованиях участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан на турнире представляют 29 спортсменов.

10:27

Сегодня на проходящем в Баку чемпионате мира по борьбе среди спортсменов U17 на ковер выйдут две представительницы Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в утешительной схватке весовой категории до 40 кг Гюльханым Ширинова встретится с Аззаей Баттулгой из Монголии.

Фатима Байрамова, выступающая в категории до 53 кг, поборется с представительницей Венгрии Марией Житовоз.

Обе азербайджанские спортсменки накануне потерпели поражения в четвертьфинале.

Чемпионат мира проходит на Национальной гимнастической арене. В соревнованиях принимают участие около 700 юных борцов из более чем 60 стран. Азербайджан на турнире представляют 29 спортсменов.