https://news.day.az/officialchronicle/1851194.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Кыргызстан будут и дальше поддерживать друг друга во всех начинаниях - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 31 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступили с заявлениями для прессы. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала с заявлением выступил Президент Кыргызстана. Затем с заявлением выступил Президент Азербайджана. Заявление Президента Ильхама Алиева

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Кыргызстан будут и дальше поддерживать друг друга во всех начинаниях - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Официальная хроника, 31 июля 2026 15:44 (UTC +04:00) 17 989
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Кыргызстан будут и дальше поддерживать друг друга во всех начинаниях

31 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступили с заявлениями для прессы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала с заявлением выступил Президент Кыргызстана.

Затем с заявлением выступил Президент Азербайджана.

Заявление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Садыр Нургожоевич.

Дорогие друзья.

В первую очередь, хотел бы еще раз выразить Вам, уважаемый господин Президент, благодарность за приглашение посетить Кыргызстан с государственным визитом, за традиционное гостеприимство, оказанное мне на братской земле Кыргызстана. Сегодня мы вместе с Вами подняли наши межгосударственные отношения на самый высокий уровень, еще раз продемонстрировав совместное стремление к укреплению нашего взаимодействия.

Союзнические отношения - это очень большая ответственность, и мы к этой ответственности готовы. Мы будем и дальше поддерживать друг друга во всех начинаниях: и на международных площадках, и в торгово-экономической сфере, в сфере укрепления безопасности.

Как Вы отметили, подписанный сегодня пакет документов демонстрирует широкий охват сфер нашего взаимодействия. Уверен, что по результатам моего визита те договоренности, которые были достигнуты, будут так же успешно реализованы, как и все прежние договоренности.

Мы сегодня договорились поднять финансовую составляющую совместного Азербайджано-кыргызского инвестиционного фонда в два раза - до 200 млн долларов. Я уверен, что это тоже не предел, потому что та презентация, которая была нам представлена по деятельности фонда, говорит о том, что он наполняется конкретным содержанием. Очень много проектов, которые реализуются в Кыргызстане и которые создают совместные производства, новые рабочие места и укрепляют экономический потенциал нашего взаимодействия.

Также сегодня нам предстоит совместно с коллегами принять участие в открытии отеля "Баку", который тоже наше совместное решение. И мы очень рады и горды тем, что первый пятизвездочный отель на берегу Иссык-Куля построен на средства Азербайджанского государства и носит имя "Баку".

Также мы неизменно выражаем благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Мы с Вами вместе принимали участие в открытии школы в Агдамском районе, носящей имя Манас, и это был большой вклад кыргызского народа в дело восстановления Карабаха, страдавшего от оккупации на протяжении 30 лет.

Очень много нас связывает в плане истории, культуры, уважения к выдающимся представителям наших народов. Мы с Вами также совместно открывали памятник Чингизу Айтматову в Баку и парк, носящий его имя. Эти места также связаны с жизнью и деятельностью Чингиза Айтматова. Мы сегодня проводили нашу встречу в доме, который связан с ним и на стенах которого его портрет. Все это - демонстрация нашего стремления друг к другу.

Также не забуду, как несколько лет назад мы с Вами совместно в Бишкеке открывали Парк кыргызско-азербайджанской дружбы. Это тоже маленький уголок нашего совместного сотрудничества в столице.

Гуманитарные связи, о которых мы сегодня говорили, культурные мероприятия, Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане, Азербайджана в Кыргызстане - все это создает позитивную атмосферу и еще раз демонстрирует, насколько близки наши народы, имеющие общие корни, которые объединены в нескольких международных структурах.

Особую благодарность хотел бы выразить Вам так же, как и всем другим президентам стран Центральной Азии, за включение Азербайджана в полноправные члены Консультативной встречи государств Центральной Азии, которая сейчас носит название "Встреча лидеров государств Центральной Азии и Азербайджана". И очередная встреча состоится буквально через некоторое время. Еще раз выражаю благодарность за такое доброе отношение, за эту высокую награду.

Со своей стороны хотел бы пригласить Вас посетить Азербайджан вновь с государственным визитом в удобное для Вас время. Благодарю за внимание.

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#ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ
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