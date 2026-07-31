Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 0,39 доллара США, или на 0,4 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 98,58 доллара США за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,74 доллара, или на 0,8 процента, до 94,86 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS выросла на 1,51 доллара, или на 2,5 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 61,99 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, выросла на 0,96 доллара, или на 1,1 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 92,16 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Отметим, что согласно информации Trading Economics, нефть марки Brent в пятницу опустилась ниже 86 долларов за баррель, однако по итогам месяца по-прежнему может показать рост более чем на 20% на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном, которые усилили опасения относительно дальнейших перебоев с поставками энергоносителей с Ближнего Востока.

"Вооруженные силы США нанесли новые удары по объектам на территории Ирана в ответ на атаки Тегерана на американские объекты в регионе, что снизило надежды на скорое дипломатическое урегулирование конфликта.

Вместе с тем движение танкеров через Ормузский пролив увеличилось после недавнего спада, что позволило обеспечить транспортировку миллионов баррелей нефти.

Тем временем в Красном море Саудовская Аравия провела переговоры с представителями 43 стран по вопросу создания морской коалиции для обеспечения безопасности судоходства после того, как поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы на прошлой неделе объявили о блокаде", - говорится в данных Trading Economics.

Отмечается, что участники рынка продолжают внимательно следить за рисками перебоев с поставками нефти через Черное море. На этой неделе после новых атак на нефтяные танкеры вновь была приостановлена отгрузка нефти через экспортный терминал, имеющий ключевое значение для поставок казахстанской нефти.