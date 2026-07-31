https://news.day.az/politics/1851196.html Подписание договора о союзнических отношениях знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества - Жапаров Договор о союзнических отношениях знаменует новый этап в сотрудничестве между Азербайджаном и Кыргызстаном. Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая с заявлениями для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в городе Чолпон-Ата, передает Day.Az.
Подписание договора о союзнических отношениях знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества - Жапаров
Важным итогом сегодняшних переговоров стало подписание договора о союзнических отношениях. Это поистине историческое событие, оно знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Садыр Жапаров в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Президент Кыргызстана также подчеркнул, что подписан солидный пакет двусторонних документов, охватывающих сферы энергетики, транспорта, кибербезопасности, образования, регулирования финансового рынка и обращения драгоценных металлов.
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