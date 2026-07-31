Президент Ильхам Алиев пригласил кыргызского коллегу посетить с государственным визитом Азербайджан

Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Садыра Жапарова посетить с государственным визитом Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая с заявлением для прессы, глава нашего государства, в частности, сказал:

"Особую благодарность хотел бы выразить Вам так же, как и всем другим президентам стран Центральной Азии, за включение Азербайджана в полноправные члены Консультативной встречи государств Центральной Азии, которая сейчас носит название "Встреча лидеров государств Центральной Азии и Азербайджана". И очередная встреча состоится буквально через некоторое время. Еще раз выражаю благодарность за такое доброе отношение, за эту высокую награду.

Со своей стороны хотел бы пригласить Вас посетить Азербайджан вновь с государственным визитом в удобное для Вас время. Благодарю за внимание", - сказал Президент Ильхам Алиев.