https://news.day.az/world/1851204.html Трамп заявил о разоружении ХАМАС - ФОТО Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в секторе Газа. Как передает Day.Az, об этом Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
Трамп заявил о разоружении ХАМАС - ФОТО
Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в секторе Газа.
Как передает Day.Az, об этом Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, сектором Газа будет управлять новое палестинское правительство, которое станет тесно сотрудничать с Советом мира. Кроме того, Трамп подчеркнул, что Газа больше не будет использоваться в качестве базы для совершения террористических атак.
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