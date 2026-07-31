Трамп заявил о разоружении ХАМАС - ФОТО

Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, сектором Газа будет управлять новое палестинское правительство, которое станет тесно сотрудничать с Советом мира. Кроме того, Трамп подчеркнул, что Газа больше не будет использоваться в качестве базы для совершения террористических атак.