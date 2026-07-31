https://news.day.az/officialchronicle/1851218.html Садыр Жапаров награжден орденом «Гейдар Алиев» - Распоряжение Президент Кыргызстана Садыр Жапаров награждён орденом "Гейдар Алиев". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Садыр Жапаров награжден орденом «Гейдар Алиев» - Распоряжение
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров награждён орденом "Гейдар Алиев".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, за особые заслуги в развитии дружественных, братских и партнёрских отношений между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров награждён орденом "Гейдар Алиев".
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