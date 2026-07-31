https://news.day.az/officialchronicle/1851218.html Садыр Жапаров награжден орденом «Гейдар Алиев» - Распоряжение Президент Кыргызстана Садыр Жапаров награждён орденом "Гейдар Алиев". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Садыр Жапаров награжден орденом «Гейдар Алиев» - Распоряжение

Официальная хроника, 31 июля 2026 10:28 (UTC +04:00) 661
Садыр Жапаров награжден орденом «Гейдар Алиев»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров награждён орденом "Гейдар Алиев".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. 

Согласно распоряжению, за особые заслуги в развитии дружественных, братских и партнёрских отношений между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров награждён орденом "Гейдар Алиев".

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