Президент Ильхам Алиев: Финансовая составляющая Азербайджано-Кыргызского фонда будет увеличена в два раза – до 200 млн долларов

Азербайджан и Кыргызстан договорились повысить финансовую составляющую совместного инвестиционного фонда в два раза - до 200 млн долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

"Мы сегодня договорились поднять финансовую составляющую совместного Азербайджано-Кыргызского инвестиционного фонда в два раза - до 200 млн долларов. Я уверен, что это тоже не предел, потому что та презентация, которая была нам представлена по деятельности фонда, говорит о том, что он наполняется конкретным содержанием", - подчеркнул глава нашего государства.