https://news.day.az/officialchronicle/1851192.html Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова - ФОТО - ВИДЕО 31 июля в городе Чолпон-Ата состоялась церемония вручения наград Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется

Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова - ФОТО - ВИДЕО

Официальная хроника, 31 июля 2026 09:25 (UTC +04:00) 9 046
Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова

31 июля состоялась церемония награждения президентов Азербайджана и Кыргызстана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступивший на церемонии Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сказал:

-Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Уважаемые дамы и господа.

Современный Азербайджан является сильным и авторитетным государством, играющим важную роль в региональных и международных процессах. За годы Вашего руководства Азербайджан достиг значительных успехов в укреплении государственности, развитии экономики и реализации масштабных проектов. Благодаря Вашей поддержке и неизменному стремлению к сближению наши братские страны обрели подлинное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и взаимного доверия.

Сегодня наши отношения вышли на качественно новый уровень и приобрели союзнический характер. Особое значение имеет Ваша роль в развитии связей между Центральной Азией и Южным Кавказом. Участие Азербайджана в Консультативных встречах глав государств Центральной Азии открывает новые возможности для расширения сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и энергетической сферах. Вы также последовательно направляете свой авторитет на установление прочного мира, укрепление стабильности и создание новой атмосферы сотрудничества в регионе.

Ваша приверженность укреплению дружбы между нашими странами вызывает глубокое уважение кыргызского народа. Именно поэтому принял решение наградить моего дорогого друга и брата, Президента Азербайджанской Республики, уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева высшей государственной наградой Кыргызской Республики - орденом "Манас".

Эта высокая награда является признанием Вашего выдающегося личного вклада в укрепление кыргызско-азербайджанских отношений.

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю Вас с этой высокой наградой. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира и процветания.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, позвольте вручить Вам орден "Манас".

Х Х Х

Затем был зачитан Указ Президента Кыргызстана Садыра Жапарова о награждении Президента Азербайджана Ильхама Алиева орденом "Манас" 1-й степени за значительный вклад в развитие стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой, укрепление дружбы между народами двух стран.

Президент Садыр Жапаров вручил главе нашего государства орден "Манас" 1-й степени.

Х Х Х

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении сказал:

-Уважаемый Садыр Нургожоевич.

Дорогие друзья.

В первую очередь хотел бы Вас от души поблагодарить за эту высокую награду. Я расцениваю ее как Вашу оценку моей деятельности в деле укрепления братских связей между Кыргызстаном и Азербайджаном. За годы нашего сотрудничества с Вами наши страны прошли очень большой и славный путь и вывели наши межгосударственные отношения до уровня стратегического союзничества. Выше этого уровня в мире не существует. Я очень глубоко признателен Вам за Ваше личное участие в деле укрепления связей между двумя нашими братскими странами.

Наши добрые, дружеские, братские отношения являются важным фактором сегодняшнего успешного развития между нашими странами. Я также хотел бы Вас от всего сердца поблагодарить за добрые слова в мой адрес, за этот высокий орден и хочу Вас заверить, что и в будущем я буду прилагать все усилия для того, чтобы кыргызско-азербайджанские отношения поступательно развивались на благо наших стран и народов.

Еще раз от всего сердца спасибо за такую высокую награду.

Х Х Х

Затем было зачитано Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о награждении Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова орденом "Гейдар Алиев" за особые заслуги в развитии дружественных, братских и партнерских связей между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Х Х Х

Продолжая свое выступление, Президент Ильхам Алиев сказал: Прежде чем вручить эту высокую награду, хотел бы еще раз, Садыр Нургожоевич, поздравить Вас лично, Вашу команду, братский кыргызский народ с теми историческими достижениями, которых Кыргызстан достиг под Вашим руководством. Я не первый раз посещаю Кыргызстан, но именно в период Вашего президентства контакты между нами носят регулярный характер. Если посчитать количество моих визитов в Кыргызстан и визитов Садыра Нургожоевича в Азербайджан, наверное, их более десяти.

Но это все происходит именно после того, как братский народ Кыргызстана доверил Вам высокую должность Президента страны. Преображения видны всем. Это видно и друзьям, и иностранным наблюдателям, которые приезжают и видят. Их невозможно не заметить. И даже то, что мы сегодня наблюдаем в районе Иссык-Куля, было невозможно представить до того, как Садыр Нургожоевич возглавил Кыргызстан. Сегодня этот прекрасный уголок кыргызской земли переживает свое самое главное развитие. Никогда в истории такого бурного развития за короткое время здесь никто не наблюдал. Это лично Ваша заслуга, Ваша приверженность своему народу, своим корням, высоким духовным ценностям кыргызского народа и Ваше стремление вывести Кыргызстан на новый уровень развития, и Вам это удается. Сегодня международный авторитет Вашей страны на самом высоком уровне, и подтверждением тому является избрание Кыргызстана в самый высший международный орган.

Экономическое развитие, социальное развитие, то, как Вы бережно относитесь к кыргызскому народу, как сегодня происходит обратный поток миграции не из Кыргызстана за рубеж, а из-за рубежа в Кыргызстан, - всё это было бы невозможно без Вашего личного участия, без Ваших решений и Вашего видения будущего. Я и в Бишкеке много раз бывал, и не первый раз нахожусь у прекрасного берега Иссык-Куля и могу сказать, что развитие идет по всей стране. Граждане Кыргызстана, конечно, это знают лучше, и думаю, что та всеобщая поддержка народа, которую демонстрируют по отношению к Вам, является главным результатом Вашего труда и, наверное, самой большой наградой. Со своей стороны, Азербайджан высоко ценит Ваш вклад как в развитие Кыргызстана, так и в укрепление братских отношений между нашими странами. И моим указом Вы награждены высшим орденом Азербайджана - указ только что огласили - орденом "Гейдар Алиев".

Позвольте мне вручить Вам эту высокую награду.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев вручил Садыру Жапарову орден "Гейдар Алиев".

Х Х Х

Президент Садыр Жапаров сказал: Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за оказанный знак уважения и дружбы. Для меня большая честь принять из Ваших рук одну из высших государственных наград Азербайджанской Республики - орден "Гейдар Алиев". Эта награда имеет для меня особое значение, поскольку носит имя выдающегося государственного деятеля, великого сына азербайджанского народа, стоявшего у истоков формирования современных кыргызско-азербайджанских отношений.

Я воспринимаю этот орден как символ прочных отношений между нашими народами и общей приверженности укреплению стратегического партнёрства и союзничества. Благодарю Вас за этот особый жест, за внимание к Кыргызстану, за неизменное стремление к сближению наших народов.

Благодарю Вас. Спасибо.

  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
  • Состоялась церемония награждения Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова
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#ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ #САДЫР ЖАПАРОВ
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