https://news.day.az/azerinews/1851229.html Çolpon-Ata şəhərində Prezident İlham Əliyevin və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilib - FOTO - VİDEO İyulun 31-də Çolpon-Ata şəhərində Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun və Birinci xanım Ayqul Japarovanın adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
Çolpon-Ata şəhərində Prezident İlham Əliyevin və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilib - FOTO - VİDEO
İyulun 31-də Çolpon-Ata şəhərində Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun və Birinci xanım Ayqul Japarovanın adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilib.
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