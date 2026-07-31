https://news.day.az/officialchronicle/1851232.html В городе Чолпон-Ата дан государственный прием в честь Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой - ФОТО - ВИДЕО 31 июля в городе Чолпон-Ата от имени Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и Первой леди Айгуль Жапаровой был дан государственный прием в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В городе Чолпон-Ата дан государственный прием в честь Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой - ФОТО - ВИДЕО
31 июля в городе Чолпон-Ата от имени Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и Первой леди Айгуль Жапаровой был дан государственный прием в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.
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