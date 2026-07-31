Азербайджано-кыргызский фонд наращивает инвестиции

Азербайджано-Кыргызский фонд развития рассматривает около 30 новых инвестиционных проектов в различных отраслях экономики Кыргызстана, заявил сопредседатель правления Азербайджано-кыргызского фонда развития Замирбек Осмонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом он сообщил журналистам в городе Чолпон-Ата по итогам церемонии подписания и обмена рядом двусторонних документов между Азербайджаном и Кыргызстаном с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

По словам Осмонова, фонд уже перешел к активной стадии реализации проектов и на сегодняшний день утвердил 11 инициатив в различных сферах экономики, создав около тысячи рабочих мест. "Проекты - из разных отраслей, начиная от энергетики, логистики, образования, медицины, промышленности, в том числе легкой промышленности. В настоящее время в рассмотрении фонда находятся около 30 наиболее интересных проектов из различных отраслей", - сказал он.

Он отметил, что приоритетом фонда является поддержка проектов не только в крупнейших городах страны, но и в регионах Кыргызстана. "У нас есть планы по развитию Баткенской области, Талас, Нарын, Иссык-Кульской области. Именно в Иссык-Куле речь в основном идет о туризме", - отметил он.

Осмонов подчеркнул, что увеличение уставного капитала фонда до 200 миллионов долларов расширяет возможности для реализации новых инициатив. "Увеличение уставного капитала фонда до 200 миллионов долларов дает нам возможность с большей уверенностью рассматривать наиболее перспективные проекты", - заявил Осмонов.

Среди ключевых направлений дальнейшей работы фонда он выделил энергетику, логистику, промышленность и переработку сельскохозяйственной продукции. "В ходе расширенного заседания президентами были отмечены наиболее потенциальные сферы экономики нашей страны. Это энергетика, логистика, промышленность, переработка сельхозпродукции. И в этих областях мы будем также участвовать", - добавил Осмонов.