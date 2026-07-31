https://news.day.az/world/1851236.html Вулкан Этна продолжает извергаться - ВИДЕО В сети распространилось очередное эффектное видео извержения вулкана Этна. Отметим, что извержение вулкана Этна на Сицилии продолжается практически без перерывов уже более года. Day.Az представляет вашему вниманию эти кадры:
В сети распространилось очередное эффектное видео извержения вулкана Этна.
Вулкан Этна продолжает извергаться - ВИДЕО
В сети распространилось очередное эффектное видео извержения вулкана Этна.
Отметим, что извержение вулкана Этна на Сицилии продолжается практически без перерывов уже более года.
Day.Az представляет вашему вниманию эти кадры:
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