Какой будет погода в Азербайджане в первый день августа? - ПРОГНОЗ
1 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит 22-25 градусов тепла, днем - 31-36 градусов тепла. Атмосферное давление достигнет 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 50-55%.
В районах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Ночью и утром местами в горах ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 22-26 градусов тепла, днем - 34-39 градусов тепла, в горных районах ночью - 15-20 градусов тепла, днем - 23-28 градусов тепла.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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