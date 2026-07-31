https://news.day.az/society/1851264.html

Какой будет погода в Азербайджане в первый день августа? - ПРОГНОЗ

1 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 22-25 градусов тепла, днем - 31-36 градусов тепла.