https://news.day.az/politics/1851267.html Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан Член Федерального совета Швейцарии Иньяцио Кассис в качестве действующего председателя ОБСЕ 4-5 августа посетит Азербайджан и Туркменистан.
Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан
Член Федерального совета Швейцарии Иньяцио Кассис в качестве действующего председателя ОБСЕ 4-5 августа посетит Азербайджан и Туркменистан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Швейцарии, в ходе визита стороны обсудят двусторонние отношения, мирный процесс на Южном Кавказе, а также роль Швейцарии в Центральной Азии в рамках председательства страны в ОБСЕ в 2026 году.
Отмечается, что поездка станет первым этапом регионального турне Кассиса. Осенью он планирует посетить Армению и Грузию.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре