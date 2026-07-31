Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан

Член Федерального совета Швейцарии Иньяцио Кассис в качестве действующего председателя ОБСЕ 4-5 августа посетит Азербайджан и Туркменистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Швейцарии, в ходе визита стороны обсудят двусторонние отношения, мирный процесс на Южном Кавказе, а также роль Швейцарии в Центральной Азии в рамках председательства страны в ОБСЕ в 2026 году.

Отмечается, что поездка станет первым этапом регионального турне Кассиса. Осенью он планирует посетить Армению и Грузию.