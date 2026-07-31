Обнародован прогноз экономического роста Азербайджана

Прогнозируется, что экономический рост (ВВП) в Азербайджане в текущем году составит 0,5 процента, а рост ВВП в ненефтегазовом секторе - 2,4 процента.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"На 2027 год мы прогнозируем экономический рост на уровне 2,6 процента, а рост в ненефтегазовом секторе - 3,9 процента", - подчеркнул председатель.

Отметим, что в предыдущем прогнозе ЦБА рост экономики страны на текущий год ожидался на уровне 1,1 процента, а по ненефтегазовому сектору - 3,2 процента. Также ранее было объявлено, что на 2027 год рост ВВП страны составит 3,2 процента, а по ненефтегазовому сектору - 4,7 процента.