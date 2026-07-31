Германия присматривается к "зеленым" энергопроектам Азербайджана - ОБЗОР

Автор: Лейла Таривердиева

В начале декабря Баку посетит делегация предпринимателей из Германии. Цель визита - оценка перспектив партнерства в области развития инфраструктуры, электротранспорта и технологий накопления энергии, полученной из возобновляемых источников (ВИЭ).

Сообщается, что мероприятие организуется в рамках Германской инициативы по экспортной энергии, реализуемой по поручению Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ.

Взаимодействие в сфере альтернативной энергетики нашло отражение в подписанной 21 июня в Берлине лидерами ФРГ и Азербайджана Совместной декларации о стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия. Один из пунктов повестки предусматривает взаимодействие, в том числе в сфере зеленой энергии, зеленого и низкоуглеродного водорода.

Как партнер в сфере ВИЭ Германия важна для Азербайджана, так как обладает огромным опытом, который может очень пригодиться нашей стране, идущей по пути диверсификации источников энергии.

Согласно данным DW, в 2025 году Германия выработала за счет солнца и ветра больше электроэнергии, чем любая другая страна Евросоюза. По данным аналитического центра по энергетике Ember, ФРГ входит в число мировых лидеров по внедрению ВИЭ. Так, в прошлом году 59 процентов электроэнергии в стране было получено из чистых источников - за счет солнца и ветра.

Напомним, что эти показатели, в отличие от показателей делающей упор на атомную энергетику Франции, связаны с использованием исключительно силы солнца и ветра. Германия, как известно, отказалась орт атомной энергетики. В апреле 2023 года в этой стране были закрыты последние три реактора, расположенные в Баварии, Нижней Саксонии и Баден-Вюртемберге. Хотя Берлин за это подвергался критике коллег по ЕС, высокие показатели доли зеленой энергии в общем балансе страны говорят о том, что он пошел по правильному пути.

После принятия в 2000 году закона о возобновляемых источниках энергии (Erneuerbare-Energien-Gesetz), доля генерации только из ветра и солнца резко выросла с 2 процентов до 45-ти. А в 2025 году, согласно отчету Ember, страна произвела больше электроэнергии из ветра и солнца, чем любое другое государство ЕС, и обеспечила более четверти общей ветровой и солнечной генерации в Евросоюзе.

Интересен для Азербайджана и опыт Германии в сфере накопления и хранения энергии. В марте нынешнего года в нашей стране был запущен первый центр накопления и хранения электроэнергии - крупнейший на пространстве СНГ. Был сделан первый шаг, а продолжить развивать данную сферу могут германские партнеры. ФРГ имеет большой практический опыт в вопросе накопления энергии, что является очень важной составляющей в плане обеспечения энергетической устойчивости и безопасности.

По данным германских СМИ, к середине 2025 года в Германии насчитывалось около 2 миллионов систем хранения энергии общей мощностью 14,5 ГВт и полезной емкостью свыше 22 ГВт/ч. Большую часть (около 1,97 миллионов установок) составляют небольшие бытовые батареи мощностью до 20 КВт/ч при солнечных панелях. Промышленные и средние системы (от 20 кВт до 1 МВт) насчитывают почти 15 тысяч объектов. Такое количество генерирующих мощностей приводят к переизбытку предложения в периоды пиковой генерации.

Азербайджану переизбыток чистой энергии пока не грозит, потому что зеленая энергетика в стране развивается не так давно.

Тем не менее, уже достигнуты значительные успехи. По данным на начало лета на долю возобновляемых источников энергии пришлось 33 процента электроэнергии, произведенной в Азербайджане. Так, по сообщению Минэнерго, в мае в стране было произведено 2 миллиарда 83,4 миллиона КВт/ч электроэнергии, из которых 689 миллионов КВт/ч - за счет возобновляемых источников. Причем, майские потребности Нахчыванской Автономной Республики в электроэнергии были полностью покрыты за счет ВИЭ. Это можно назвать, без преувеличения, первой победой зеленой стратегии Баку.

К концу 2027 года за счет расширения потенциала ВИЭ в Азербайджане планируется довести общую мощность солнечной и ветровой энергетики до 2 ГВт, а к концу 2032 года - до 8 ГВт. Показатели текущего года, выросшие по сравнению в минувшим годом в десятки раз, позволяют говорить, что поставленные цели будут достигнуты.

На днях министр энергетики Пярвиз Шахбазов посетил место строительства солнечной фотоэлектрической станции "Гобустан". Строительство объекта мощностью 100 МВт на территории Гобустанского района близится к завершению. В сообщении китайской компании Universal Energy, являющейся генеральным подрядчиком и инвестором проекта, отмечается, что объект практически полностью подготовлен к передаче электроэнергии.

Ожидается, что солнечная электростанция "Гобустан" будет введена в эксплуатацию в ближайшую пару месяцев и обеспечит выработку порядка 260 миллионов кВт/ч электроэнергии ежегодно.

Путешествуя по Азербайджану в северном направлении, можно видеть по сторонам дороги многочисленные ветровые генераторы. За первое полугодие производство ветровой энергии в стране достигло почти 500 миллионов КВт/ч, что в 23 раза превышает показатель прошлого года. За счет солнца было выработано около 257 миллионов КВт/ч. Это на 9 процентов ниже прошлогоднего показателя, что, думается, вызвано погодными условиями. Однако впереди еще полгода, чтобы наверстать упущенное.

Что касается центров хранения энергии, то они были запущены в марте с участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории 500-киловольтной подстанции "Абшерон" и 220-киловольтной подстанции "Агдаш". Центры имеют общую мощностью 250 МВт и емкость хранения энергии 500 МВn/ч. Это крупнейшие на пространстве СНГ центры аккумуляторных систем хранения энергии (BESS - Battery Energy Storage Systems). Оборудование поставила китайская Great Power.

Развитие ВИЭ - один из ключевых приоритетов энергетической стратегии Азербайджана, в рамках которой реализуются крупные инвестиционные проекты. Партнерами по проектам являются BP, Masdar, ACWA Power, China Gezhouba Group Overseas Investment, SOCAR Green и другие. Не исключено, что вскоре этот список будет дополнен и германскими компаниями.