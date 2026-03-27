Автор: Лейла Таривердиева

25 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра хранения энергии на основе аккумуляторных батарей "Абшерон" ООАО "АзерЭнержи".

На территории 500-киловольтной подстанции "Абшерон" и 220-киловольтной подстанции "Агдаш" созданы крупные центры общей мощностью 250 МВт и емкостью хранения энергии 500 МВт-ч. Это крупнейшие на пространстве СНГ центры аккумуляторных систем хранения энергии (BESS - Battery Energy Storage Systems). В рамках проекта на территории центра "Абшерон" установлены 50 аккумуляторных батарей и 13 инверторов контейнеров. Исследование, проведенное международными консалтинговыми компаниями (американской TETRA Tech и турецкой EPRA), показало необходимость создания подобных батарейных систем в Азербайджане для безопасного подключения к энергетической системе возобновляемых источников энергии мощностью почти 1850 МВт.

Оборудование заказано на заводе Great Power в Китае.

Мир уже давно озабочен проблемой энергетической безопасности. А последние события на Ближнем Востоке и приближающийся очередной энергетический кризис сделали проблему особенно острой. Чем больше появляется рисков, тем больше потребности в энергии. Речь не только об ископаемом топливе, но и об электроэнергии, полученной за счет возобновляемых источников. В связи с разрывом цепочек поставок и, в целом, отсутствием уверенности в полной стабилизации ситуации в зоне конфликта, Азербайджан в качестве альтернативного поставщика становится все более востребован. Но и самой стране требуется, в первую очередь, думать о собственной энергобезопасности. И системы аккумуляторного хранения электроэнергии, как показывает мировой опыт, это как раз то, что нужно.

В январе, на церемонии официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" Президент Ильхам Алиев сказал: "Что касается планов на будущее, то, учитывая, что наш потенциал возобновляемой энергии намного возрастет, нам, конечно, необходимо создать инфраструктуру для ее хранения. С этой целью в нашей стране впервые в истории создается Система хранения энергии на основе аккумуляторных батарей. Мощность первого проекта - 250 МВт. Его за свой счет реализует "АзерЭнержи". Однако наш растущий потенциал потребует еще большего увеличения количества таких систем хранения энергии на основе батарей, и я приглашаю к этой работе и иностранных инвесторов".

О реализации в Азербайджане проекта BESS стало известно в сентябре прошлого года. Сообщалось, что создание систем хранения энергии на основе аккумуляторных батарей имеет большое значение для повышения устойчивости энергосистемы, стабилизации частоты, сокращения перебоев в работе возобновляемых источников энергии, компенсации дефицита активной мощности, покрытия пиковых нагрузок, сглаживания графика нагрузки в часы после захода солнца, а также восстановления энергосистемы с нуля в аварийных ситуациях. Внедрение этих систем должно укрепить энергетическую независимость Азербайджана, а также обеспечить надежную работу энергосистемы как в синхронном режиме с энергосистемами соседних стран, так и в изолированном режиме.

Региональный менеджер китайской компании GoodWe в Турции и Центральной Азии Энгель Тастан на мероприятии "Неделя зеленой энергии 2025: Азербайджан и Центральная Азия", прошедшем в сентябре прошлого года Баку, заявил, что Азербайджан рассматривается как один из перспективных рынков для систем накопления энергии на основе BESS. По его словам, один из важных факторов, положительно влияющих на решение инвесторов, это высокий уровень производства и стабильная работа сети. В этом плане Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития аккумуляторных систем накопления энергии. После запуска и стабилизации проектов в области солнечной и ветровой энергетики можно будет использовать BESS для балансировки сети и других потребностей рынка, отметил Тастан.

Одно из преимуществ BESS - высокая скорость зарядки. Батареи тут могут заряжаться за два часа. Можно с уверенностью говорить о том, что такие центры сделают энергосистему Азербайджана более устойчивой. Эти системы аккумулирования и хранения энергии создаются подушку безопасности и спасают от дефицита энергии. BESS накапливают энергию, когда она дешевле или ее много, например, в дневное время от солнечных панелей. Как известно, солнце и ветер - это источники, зависящие от природных факторов, в связи с чем генерация не постоянна. Системы позволяют сгладить эти проблемы и создают возможности для бесперебойного энергообеспечения населения, промышленных предприятий и транспорта.

Не случайно системы аккумулирования и хранения энергии приобретают в мире все большую популярность.

В декабре 2025 года в Австралии заработала одна из крупнейших в мире систем накопления энергии - Melbourne Renewable Energy Hub. Этот объект обладает емкостью хранения в 1,6 ГВт-ч и мощностью 600 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией до 200 тысяч домов в часы вечернего пикового потребления.

В 2025 году крупные системы хранения энергии были введены в строй в Болгарии, Саудовской Аравии. Аравийский проект мощностью 500 МВт и емкостью 2000 МВт-ч, стал крупнейшим в мире центром однофазного хранения энергии. Однако продержался в этом статусе недолго, так как в Китае запустили BESS аналогичной мощности. И все же саудиты не сдаются. В феврале 2025 года Saudi Electricity Company (СА) заключила контракт с китайской BYD Energy Storage на поставку систем хранения энергии. Китайская компания предоставит оборудование общей мощностью 12,5 ГВт-ч для реализации пяти проектов по созданию систем хранения энергии в Саудовской Аравии. Это соглашение поможет СА достичь цели получать к 2030 году половину энергии из возобновляемых источников. Эта система станет крупнейшей в мире среди систем такого рода и в четыре раза превзойдет запущенный в 2024 году в Калифорнии проект гибридного энергетического комплекса с установленной мощностью генерации около 3.287 ГВт-ч, совмещающего солнечные батареи и системы накопления энергии.

ВESS, создающиеся в Азербайджане, по совокупной мощности превзойдут объемы энергии, хранящиеся в Евросоюзе. По емкости хранения "Абшерон" не намного отстает от крупнейшей BESS Европы, построенной в Великобритании и имеющей впечатляющие параметры в 300 МВт/600 МВт-ч.

Источников возобновляемой энергии у Азербайджана достаточно - как известно, на Азербайджан падает в течение года больше солнечных лучей, чем на кого бы то ни было другого. До 2027 года планируется реализовать в Азербайджане программу, направленную на интеграцию в сеть солнечных и ветряных электростанций общей мощностью более 2 ГВт. В рамках программы строится один из крупнейших в стране энергетических узлов - подстанция "Наваи" (500/330 кВ), которая будет выполнять функции основного распределительного центра. От нее будут проложены высоковольтные линии электропередачи напряжением 500 и 330 кВ в различные регионы страны.

На церемонии запуска центра хранения энергии "Абшерон" главе государства было рассказано о завершении основного этапа работ в рамках проекта AZURE. Проект реализуется с целью устойчивой и безопасной интеграции в создаваемую в Азербайджане энергосистему возобновляемых источников энергии мощностью 2 ГВт, повышения доли зеленой энергии в энергоснабжении Баку, в том числе Свободной экономической зоны Алят, прямого полного подключения 500/330-киловольтного узла "Наваи Зеленая Энергия" к энергосистеме страны.

Сегодня энергетические тренды на планете снова меняются. Шельмование ископаемого топлива прекратилось на фоне приближающегося кризиса. Стало ясно, что быстрого перехода к возобновляемой энергетике не произойдет и к решению этой задачи следует двигаться постепенно. Прежде чем отказываться от самых надежных источников энергии, нужно создать подушку безопасности. Открытый Президентом центр хранения энергии "Абшерон" служит как раз этой цели. Это, можно сказать, вклад нашей страны в борьбу с изменениями климата.