Разработка первого национального стандарта устойчивого развития Азербайджана является важной вехой - Мухтар Бабаев
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев в видеообращении в рамках панельной дискуссии "Разработка первого национального стандарта устойчивого развития Азербайджана: Стандарт устойчивых практик (SPS)", проходящей на Всемирном форуме городов (WUF13) в Баку.
Мухтар Бабаев отметил, что Азербайджан придает особое значение устойчивому городскому развитию, экологической ответственности и климатической устойчивости.
Он подчеркнул, что разработка первого национального стандарта устойчивого развития Азербайджана является важной вехой и отражает понимание того, что устойчивое развитие не должно ограничиваться стратегиями и декларациями, а должно быть интегрировано в процессы планирования, управления проектами и повседневную институциональную практику.
"Сегодня города находятся в центре как климатических рисков, так и климатических решений", - сказал он.
По словам Мухтара Бабаева, устойчивые практики помогают превратить устойчивое развитие из абстрактной концепции в измеримые и практические действия, а также способствуют повышению подотчетности, укреплению институционального потенциала и более эффективному использованию ресурсов как в государственном, так и в частном секторах.
Кроме того, он заявил, что проведение COP29 в Баку укрепило приверженность Азербайджана практическим климатическим действиям и международному сотрудничеству.
По его словам, обсуждения в рамках COP29 подчеркнули растущую важность реализации практических мер, устойчивости, климатического финансирования и более глубокой интеграции принципов устойчивого развития в государственную политику.
Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.
В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.
Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.
Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.
Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.
Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.
Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.
Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).
Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.
