Между Азербайджаном и Кенией подписан меморандум о взаимопонимании в сфере градостроительства

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) между Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики и Министерством земель, общественных работ, жилищного строительства и городского развития Республики Кения подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере градостроительства и устойчивого развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписали председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев и министр земель, общественных работ, жилищного строительства и городского развития Республики Кения Элис Вахоме.

Меморандум направлен на расширение двустороннего сотрудничества в области интегрированного городского и территориального планирования, устойчивой урбанизации, архитектуры, жилищной политики и современных подходов к городскому развитию. Документ также предусматривает обмен опытом в сфере землепользования и градостроительства, продвижение решений "умного" и устойчивого города, а также сотрудничество в рамках международных инициатив и платформ.

Подписание документа подтверждает взаимную заинтересованность сторон в долгосрочном сотрудничестве, обмене передовым опытом и реализации совместных инициатив в сферах устойчивой урбанизации, территориального планирования и развития современной городской инфраструктуры.

В официальной встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Кения, постоянный представитель при отделении ООН в Найроби Султан Гаджиев.

В рамках визита кенийская делегация также ознакомилась с павильоном Азербайджана, представленным на выставке WUF13 Urban Expo. В павильоне были продемонстрированы современные подходы, реализуемые страной в направлении устойчивого городского развития, проекты восстановления, осуществляемые в рамках программы Великое возвращение на освобожденных от оккупации территориях, решения "Умный город" и "Умное село", а также инициативы, направленные на сохранение культурного наследия.