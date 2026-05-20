"Браво!" для Фирангиз Ализаде: азербайджанская музыка покоряет континенты

Музыка народной артистки, видного композитора, профессора Фирангиз Ализаде с большим успехом звучит на престижных концертных площадках Европы и США в исполнении известных зарубежных коллективов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Турецкий квартет Lagom успешно гастролирует по городам Европы, представляя произведения современных композиторов. Особое место в репертуаре ансамбля занимает музыка Фирангиз Ализаде. Уже состоялись концерты во Франция - в Париже и Бельфоре, а также стартовали выступления в нескольких городах Нидерландов - Амстердаме и Роттердаме.

Наряду с произведениями Дмитрия Шостакович и Эрйылмаза, турецкие музыканты исполняют композиции Фирангиз Ализаде - Rəqs, Oasis и Muğam Sayağı, неизменно вызывающие яркий отклик и бурные овации европейской публики.

Тем временем на другом континенте завершились гастроли американского ансамбля Camarada по городам штата Калифорния - Лос-Анджелесf, Сакраменто, Сан-Хосе, Сан-Диего и Беверли-Хиллз. Коллектив представил оригинальную программу Philip Glass - Franghiz Ali-Zadeh, объединившую стили двух корифеев современной музыки - Филипа Гласса и Фирангиз Ализаде.

В рамках программы прозвучали произведения азербайджанского композитора - Oyan! (созданное по заказу VIII Международного конкурса виолончелистов в Париже), Dervish (написанное для проекта Йо-Йо Ма Silk Road), а также знаменитое Muğam Sayağı, ставшее своеобразной визитной карточкой легендарного квартета Kronos Quartet.

Помимо камерно-инструментальных произведений Фирангиз Ализаде, в нескольких городах Шотландии было представлено и её масштабное симфоническое произведение Nağıllar. Королевский симфонический оркестр Шотландии под управлением известного дирижёра Кирилла Карабица исполнил произведение в Глазго, Эдинбурге и Данди.

Многочисленные отзывы музыкальных критиков и слушателей отмечают большой успех исполнения этого симфонического шедевра. В музыке Nağıllar органично сочетаются яркий мелодизм, блестящая оркестровка и впечатляющая драматургия. После каждого исполнения публика встречала произведение продолжительными овациями и возгласами "Браво!".

Отметим, что маэстро Кирилл Карабиц удостоен высокой награды - ордена короля Карл III - за выдающиеся достижения в дирижёрском искусстве. Особенно примечательно, что в гастрольных программах Карабица в разных странах мира - США, Великобритании, Франции и Германии - неизменно присутствуют произведения Фирангиз Ализаде, среди которых Nağıllar, Nizami Cosmology и Концерт для виолончели.