Baku White City - отличный пример восстановления городов

Проект "Baku White City" является образцовой инициативой с точки зрения возрождения бывших промышленных территорий и городской регенерации. Трансформация промышленных территорий, унаследованных от XX века, а также так называемых brownfield-зон - участков, которые ранее использовались в промышленных, производственных, складских или коммерческих целях, затем были заброшены, утратили прежнюю функцию или требуют экологического восстановления, - является одним из ключевых направлений современного городского развития.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил президент Американского института архитекторов (AIA) на 2026 год, руководитель делегации COP30, архитектор и урбанист Илья Азарофф, участвующий в 13-й сессии Всемирного форума урбанистики ООН (WUF13).

"Проект "Baku White City" является отличным примером того, как мы должны восстанавливать города. Такие проекты очень важны с точки зрения восстановления сообществ, объединения людей и создания новых урбанистических возможностей. Думаю, другие города тоже могут учиться на работе, которая проводится в Баку", - подчеркнул Илья Азарофф.

Он отметил, что в настоящее время в мире в сфере архитектуры и градостроительства происходит переход к принципам регенеративного дизайна, и в этом процессе жилищный вопрос имеет особое значение.

"Каждый человек имеет право на безопасное, достойное и доступное жилье. В мире миллиарды людей живут в неформальных поселениях или в условиях, которые не соответствуют стандартам здоровья и безопасности. С этой точки зрения значение WUF13 чрезвычайно велико", - заявил он.

Илья Азарофф обратил внимание на то, что главным преимуществом 13-й сессии Всемирного форума урбанистики (WUF13) является фокус на практических механизмах реализации.

"На многих конференциях обсуждаются только соглашения и финансирование. Здесь же мы видим проекты, которые реально реализуются. Это показывает миру, что строительство более качественных городов возможно", - добавил президент AIA.

Сообщив, что находится в Баку уже во второй раз, Илья Азарофф высоко оценил архитектурный облик и культуру города.

"Баку - очень красивый город. Во время моего первого визита меня впечатлили кухня, культура, историческое наследие и гармония современной архитектуры. Не каждому городу удается сочетать уважение к истории с новизной", - отметил он.