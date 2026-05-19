В этих частях четырех районов Баку временно не будет газа

Завтра с 09:00 будет временно приостановлена подача газа на ряде улиц в Насиминском, Сабаильском, Ясамальском и Низаминском районах Баку.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в "Азеригаз".

Согласно информации, перебои в газоснабжении затронут улицы Расула Рзы, Толстого, братьев Мардановых, Башира Сафароглу, Диляры Алиевой, Ислама Сафарли, Топчубашова, 8-ю Поперечную, Пехлевана Фарзалиева, а также часть проспекта Бюльбюля.

Отмечается, что ограничение связано с проведением ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ.