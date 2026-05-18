Пассажирский поезд Баку-Тбилиси возобновляет работу?

Сегодня в в администрации правительства Грузии заявили о возможном возобновлении ежедневного пассажирского железнодорожного сообщения между Баку и Тбилиси с 26 мая.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сообщили, что в этом направлении ведутся обсуждения с грузинской стороной.

"В соответствии с данным поручением с "Грузинскими железными дорогами" в рабочем порядке ведутся обсуждения технических и организационных вопросов, связанных с возобновлением работы пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку", - заявили в АЖД.

Напомним, движение пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку было приостановлено в марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19 и введением специального карантинного режима.