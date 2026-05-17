В США столкнулись 2 истребителя

Во время авиашоу в Айдахо, США, произошел авиаинцидент: в воздухе столкнулись два истребителя.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Idaho Statesman.

Шоу проводилось на авиабазе Маунтин-Хоум. Представитель базы Антвейн Хэнкс подтвердил газете, что произошло столкновение в воздухе.

"Экипажи смогли катапультироваться. Сейчас они находятся в 1,5 километра к югу от места, где виднеется дым", - сообщил ведущий авиашоу.

Позднее стало известно, что к экипажам направились сотрудники пожарно-спасательной службы и представители других оперативных служб. Как сообщает корреспондент Idaho Statesman, сперва в небе был виден огонь, затем появились клубы дыма и несколько парашютов.