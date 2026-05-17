Сегодня в Азербайджане состоятся вступительные экзамены в магистратуру

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительный экзамен (вторая попытка) для поступления в магистратуру высших учебных заведений.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, экзамен будет проводиться в 7 городах и районах страны - Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Абшероне, Мингечевире и Ленкоране, в общей сложности в 92 зданиях. На экзамен подали заявки 23 089 бакалавров. Из них 21 372 будут сдавать экзамен по азербайджанскому языку, 1717 - по русскому. 15 293 бакалавра - выпускники текущего года, 7796 - выпускники предыдущих лет, 55 - граждане иностранных государств.

Экзамен начинается в 10:00 во всех зданиях. Допуск к экзамену завершится в 09:45. Участники, пришедшие после этого времени, не будут допущены в здание, где будет проводиться экзамен.

Бакалавры должны принести с собой на экзамен оригинал документа, подтверждающего личность, и экзаменационный пропускной лист. В случае отсутствия одного из этих документов или несоответствия между ними бакалавр на экзамен допущен не будет. Также в здание, где проходит экзамен, не будут допущены бакалавры, которые попытаются пронести с собой мобильный телефон, конспект или другие вспомогательные средства.