Назначены даты тестового этапа сертификации педагогов в Азербайджане

Этап тестирования в рамках процесса сертификации педагогов пройдет 17-19 и 23-25 июня 2026 года.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

По данным ведомства, информация о времени и месте проведения тестирования направлена в личные кабинеты участников.

Педагоги могут зарегистрироваться на платформе portal.edu.az и, перейдя в раздел "Сертификация", ознакомиться с деталями о времени и месте проведения экзаменов.

Инструкционное видео по использованию подсистемы "Сертификация" на платформе portal.edu.az доступно по следующей ссылке:

https://youtu.be/lpLKFasQtm4

Отмечается, что в текущем году в процедуре сертификации примут участие преподаватели изобразительного искусства, музыки, технологии, истории, физической культуры, а также учителя физики, химии, биологии, географии, информатики, начальных классов, азербайджанского языка и литературы, математики и иностранных языков (английского, русского, азербайджанского языка для русскоязычных школ, немецкого, французского и др.).