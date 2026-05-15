Ведущая экономика Евросоюза получила тревожный прогноз

Иранский кризис продолжается негативно сказываться на экономическом росте ведущей экономики Европейского союза - Германии. Об этом со ссылкой на Министерство экономики ФРГ сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ведомство отметило, что в I квартале 2026 года германская экономика выросла всего на 0,3 процента. Как полагают эксперты министерства, во II квартале ей предстоит столкнуться с новыми негативными последствиями ближневосточного конфликта. Согласно ежемесячному отчету, подготовленному Минэкономики, рост цен и проблемы с цепочками поставок негативно сказываются на настроениях предприятий и домохозяйств.